Meloni “Fdi per il presidenzialismo, gli italiani sceglieranno” (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Fdi si batterà per il presidenzialismo, il Pd lo considera un pericolo per la democrazia. E gli italiani sceglieranno”. Lo dice il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un colloquio con il Corriere della Sera. Il presidenzialismo, dice Meloni, può rendere “autorevole, forte, stabile e dunque molto più competitiva la Nazione”. CIrca le polemiche sulle frasi di Silvio Berlusconi su Mattarella, “è stata fatta una gran polemica sul nulla. Non c'è nessuna dichiarazione di ostilità nei confronti di Mattarella. Il dubbio su cosa possa accadere dopo l'approvazione di una riforma ci può stare, ma noi pensiamo che la cosa più naturale e logica sia che una riforma di questa portata, che cambia l'assetto dei poteri, entri in vigore non a governo in carica, ma nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Fdi si batterà per il, il Pd lo considera un pericolo per la democrazia. E gli”. Lo dice il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, in un colloquio con il Corriere della Sera. Il, dice, può rendere “autorevole, forte, stabile e dunque molto più competitiva la Nazione”. CIrca le polemiche sulle frasi di Silvio Berlusconi su Mattarella, “è stata fatta una gran polemica sul nulla. Non c'è nessuna dichiarazione di ostilità nei confronti di Mattarella. Il dubbio su cosa possa accadere dopo l'approvazione di una riforma ci può stare, ma noi pensiamo che la cosa più naturale e logica sia che una riforma di questa portata, che cambia l'assetto dei poteri, entri in vigore non a governo in carica, ma nella ...

