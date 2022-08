Meloni: "Anni e anni al governo senza vincere un'elezione, per questo alla sinistra fa così paura il presidenzialismo" (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - "anni e anni al governo senza vincere un'elezione: per questo alla sinistra fa così paura il presidenzialismo. Noi, invece, non temiamo il giudizio degli italiani e vogliamo restituire forza alla volonta' popolare". Lo scrive sui social la leader di FdI, Giorgia Meloni, commentando un post in cui afferma "Perché la sinistra ha così paura del presidenzialismo? Perché, per governare, a quel punto, dovranno vincere". In un colloquio con il Corriere della Sera la leader di Fratelli d'Italia sottolinea che il presidenzialismo può rendere ... Leggi su agi (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - "alun': perfail. Noi, invece, non temiamo il giudizio degli italiani e vogliamo restituire forzavolonta' popolare". Lo scrive sui social la leader di FdI, Giorgia, commentando un post in cui afferma "Perché lahadel? Perché, per governare, a quel punto, dovranno". In un colloquio con il Corriere della Sera la leader di Fratelli d'Italia sottolinea che ilpuò rendere ...

