Maria De Filippi furiosa in diretta: non le era mai successo (Di domenica 14 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maria De Filippi furiosa durante la registrazione del programma: ha perso la pazienza con un aspirante concorrente, come mai? Ha confessato che non le era mai successo prima. La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato dei suoi progetti futuri e attuali. Maria ha raccontato anche un retroscena importante della sua carriera Leggi su youmovies (Di domenica 14 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Dedurante la registrazione del programma: ha perso la pazienza con un aspirante concorrente, come mai? Ha confessato che non le era maiprima. La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato dei suoi progetti futuri e attuali.ha raccontato anche un retroscena importante della sua carriera

zazoomblog : Mara Venier e Maria De Filippi escono allo scoperto: ecco come vanno i rapporti a telecamere spente - #Venier… - JOSUKESDARLING : @letterstohaz mi fa “io conosco solo la regina della tv, maria de filippi” ed ho un po’ pianto dentro - zazoomblog : Maria de Filippi al lavoro per un nuovo reality: finalmente è sicuro - #Maria #Filippi #lavoro #nuovo - Luca_emme85 : @CarloCalenda @repubblica @Maumol Stai in televisione più di Maria De Filippi… che coraggio… - EcoSanProspero : tragedia a Avane, vede il prgramma Amici di Maria De Filippi in TV, si inietta 7 dosi di steroidi anabolizzanti e s… -