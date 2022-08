Marc Marquez spiazza tutti: sentite cosa ha detto su Valentino Rossi (Di domenica 14 agosto 2022) Il centauro della Honda, Marc Marquez, ha rilasciato delle dichiarazioni spiazzanti su Valentino Rossi. Una Marcia indietro che in pochi si aspettavano. Valentino Rossi è stato tra i piloti più apprezzati della storia del motociclismo. Un campione che ha scritto pagine memorabili del libro della MotoGP. Persino Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di F1, ha omaggiato il fenomeno italiano. Oltre ad essere l’ultimo vincitore della classe 500 e il primo della moderna MotoGP, il Dottore ha dimostrato di essere il migliore per tante annate su due moto diverse. Dopo i trionfi nelle classi inferiori con l’Aprilia, il #46 si è imposto nella classe regina prima in Honda e, dal 2004, in sella alla Yamaha M1. Marc ... Leggi su chenews (Di domenica 14 agosto 2022) Il centauro della Honda,, ha rilasciato delle dichiarazioninti su. Unaia indietro che in pochi si aspettavano.è stato tra i piloti più apprezzati della storia del motociclismo. Un campione che ha scritto pagine memorabili del libro della MotoGP. Persino Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di F1, ha omaggiato il fenomeno italiano. Oltre ad essere l’ultimo vincitore della classe 500 e il primo della moderna MotoGP, il Dottore ha dimostrato di essere il migliore per tante annate su due moto diverse. Dopo i trionfi nelle classi inferiori con l’Aprilia, il #46 si è imposto nella classe regina prima in Honda e, dal 2004, in sella alla Yamaha M1....

maliduck : i fan di valentino rossi e marc marquez sotto il tweet-domanda che feci su chi fosse più forte: - dorandae_il : RT @ValeriaCir78: Come passare in un battito di ciglia dai Rolling Stones..???? al ballo del Qua Qua!! ???? Marc Màrquez fa @marcmarquez93 !! B… - zazoomblog : Marc Marquez quando tornerà in pista il pilota di Honda? - #Marquez #quando #tornerà #pista - MotorcycleSp : Uno dei tanti forti rivali che Marc Márquez ha affrontato nel Campionato del Mondo MotoGP fino ad og... #MotoGP… - Ala_cay_95 : RT @ValeriaCir78: Come passare in un battito di ciglia dai Rolling Stones..???? al ballo del Qua Qua!! ???? Marc Màrquez fa @marcmarquez93 !! B… -