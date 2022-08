Maneskin | Damiano e la dolce dedica alla fidanzata Giorgia Soleri | ' Sei la migliore'

makecazzneso : @Cartabellotta Berlusconi in realtà è Damiano dei Maneskin. Fuori di testa diverso da loro - julia62428896 : Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin si racconta - Oggi ... - leccesocialtour : Vacanze in Puglia, Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri gustano una tipica frisa - BrindisiReport… - chiccoderiso_ : @ccaathherine ovvio amo sono dotato di carisma come damiano dei maneskin ?? - Aleisnotokay : Ma è Damiano dei Maneskin -

'Tu sei il meglio del meglio', così il frontman dei, dedica un dolce pensiero su Instagram alla fidanzata, Giorgia Soleri . La coppia, in vacanza in Puglia, immortala il loro amore in una foto black and white, belli, complici, ...Scheda artista:TAGS, Victoria De Angelis La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Grande appassionata di podcast l'influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin ci svela i suoi ascolti quotidiani. Tra cucina, stiro e divertenti siparietti familiari ...