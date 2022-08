Manchester United, Sky Sports Uk: “Rescissione se Cristiano Ronaldo non dovesse cambiare atteggiamento” (Di domenica 14 agosto 2022) Che il Manchester United stia vivendo un inizio di stagione non c’è dubbio, ma i rumors nei prossimi giorni post disfatta contro il Brentford potrebbero intaccare ancor di più una mancata serenità già presente all’interno dei Red Devils. È di oggi l’indiscrezione di Sky Sports Uk, secondo cui il club potrebbe anche finire per rescindere il contratto di Cristiano Ronaldo se il portoghese non dovesse cambiare atteggiamento. Le continue notizie di queste settimane sul futuro della star 37enne di certo non stanno aiutando a creare un clima più disteso in quel di Manchester. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Che ilstia vivendo un inizio di stagione non c’è dubbio, ma i rumors nei prossimi giorni post disfatta contro il Brentford potrebbero intaccare ancor di più una mancata serenità già presente all’interno dei Red Devils. È di oggi l’indiscrezione di SkyUk, secondo cui il club potrebbe anche finire per rescindere il contratto dise il portoghese non. Le continue notizie di queste settimane sul futuro della star 37enne di certo non stanno aiutando a creare un clima più disteso in quel di. SportFace.

thomasalencr : O Manchester United é o LANTERNA da Premier League 2022-23. - ManUtdMEN : Manchester United 'make contact' with PSG over Mauro Icardi ?? #mufc - ManUtdMEN : Manchester United in 'discussions' to sign Mauro Icardi #mufc - camara_baganus : @MUnitedFR @pedro_morata @partidazocope ????????????????????? Manchester United est un club finito ???? - Donnie_CULT : Foto appena pubblicata @ Manchester, United Kingdom -