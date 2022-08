Lutto nel mondo della tv, è morta nota attrice di ‘Un Posto al Sole’ (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non ce l’ha fatta Carmen Scivittaro, è morta oggi all’età di 77 anni. L’attrice, nota al grande pubblico per il suo ruolo in Un Posto al Sole, da qualche anno combatteva contro una grave malattia. Nata a Napoli nel 1945, approdò nella nota soap opera nel 1998 con il ruolo di Teresa Diacono. Dedita al teatro, fin da prima di dedicarsi al piccolo schermo, nel 2018 si è ritirata dalle scene a causa della malattia del fratello. Successivamente, invece, dei suoi problemi di salute l’hanno tenuta lontana dalla longeva fiction di Rai 3 e dal mondo dello spettacolo. Ad annunciare la sua morte è stato il collega Alberto Rossi che in UPAS è Michele Saviani. L’attore, in lacrime, sui social spiega: “Purtroppo è successo l’inevitabile. Una ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non ce l’ha fatta Carmen Scivittaro, èoggi all’età di 77 anni. L’al grande pubblico per il suo ruolo in Unal Sole, da qualche anno combatteva contro una grave malattia. Nata a Napoli nel 1945, approdò nellasoap opera nel 1998 con il ruolo di Teresa Diacono. Dedita al teatro, fin da prima di dedicarsi al piccolo schermo, nel 2018 si è ritirata dalle scene a causamalattia del fratello. Successivamente, invece, dei suoi problemi di salute l’hanno tenuta lontana dalla longeva fiction di Rai 3 e daldello spettacolo. Ad annunciare la sua morte è stato il collega Alberto Rossi che in UPAS è Michele Saviani. L’attore, in lacrime, sui social spiega: “Purtroppo è successo l’inevitabile. Una ...

MediasetTgcom24 : Lutto nel cinema, è morta Olivia Newton-John: la star di Grease aveva 73 anni #olivianewtonjohn #grease - Agenzia_Ansa : Il calcio italiano è in lutto per la morte di un altro grande ex portiere. A soli 67 se n'è andato Claudio Garella,… - SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel calcio, è morto Claudio Garella all'età di 67 anni. Con Napoli e Verona vinse lo scudetto da portiere #SkySport #Garella - occhio_notizie : Lutto nel mondo delle serie tv, è morta Carmen Scivittaro: la 'Teresa' di “Un posto al sole” |… - anteprima24 : ** #Lutto nel mondo della #Tv, è morta nota #Attrice di Un Posto al Sole ** -