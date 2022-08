Lutto nel mondo della tv: è morta Carmen Scivittaro, era Teresa in ‘Un Posto al Sole’ (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non ce l’ha fatta Carmen Scivittaro. L’attrice partenopea è morta oggi all’età di 77 anni. Nota al grande pubblico per il suo ruolo in Un Posto al Sole, dove approdò nel 1998 con il ruolo di Teresa Diacono, da qualche anno combatteva contro una grave malattia. Dedita al teatro, fin da prima di dedicarsi al piccolo schermo, nel 2018 si è ritirata dalla nota soap opera a causa della malattia del fratello. Successivamente, invece, dei suoi problemi di salute l’hanno tenuta lontana non solo dalla longeva fiction di Rai 3 ma dall’intero mondo dello spettacolo. Ad annunciare la sua morte è stato il collega Alberto Rossi che in UPAS è Michele Saviani. L’attore, in lacrime, sui social spiega: “Purtroppo è successo l’inevitabile. Una ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non ce l’ha fatta. L’attrice partenopea èoggi all’età di 77 anni. Nota al grande pubblico per il suo ruolo in Unal Sole, dove approdò nel 1998 con il ruolo diDiacono, da qualche anno combatteva contro una grave malattia. Dedita al teatro, fin da prima di dedicarsi al piccolo schermo, nel 2018 si è ritirata dalla nota soap opera a causamalattia del fratello. Successivamente, invece, dei suoi problemi di salute l’hanno tenuta lontana non solo dalla longeva fiction di Rai 3 ma dall’interodello spettacolo. Ad annunciare la sua morte è stato il collega Alberto Rossi che in UPAS è Michele Saviani. L’attore, in lacrime, sui social spiega: “Purtroppo è successo l’inevitabile. Una ...

