L’UOMO OVUNQUE! Elia Viviani surreale: campione d’Europa dell’Eliminazione dopo aver corso 209 km su strada! (Di domenica 14 agosto 2022) Elia Viviani ha firmato una magia fuori da ogni logica agonistica, tecnica, tattica agli Europei 2022 di ciclismo. Attorno alle ore 15.00 ha concluso la prova in linea in settima posizione (dopo 209 km di fatica per le strade di Monaco), ha fatto una doccia, ha parlato con il CT e i compagni, si è sottoposto a un massaggio e poi si è trasferito al Velodromo. Cinque ore dopo si è laureato campione d’Europa nell’Eliminazione su pista. Uno show di rara bellezza firmato dal ciclista veneto, che aveva risposto alla convocazione di Daniele Bennati dopo il forfait di Giacomo Nizzolo e poi si è ripresentato sull’amata pista all’improvviso (inizialmente non era nei piani, visto l’impegno dell’ultimo minuto su strada). L’Italia non aveva ancora vinto in questa kermesse, a cui si ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022)ha firmato una magia fuori da ogni logica agonistica, tecnica, tattica agli Europei 2022 di ciclismo. Attorno alle ore 15.00 ha concluso la prova in linea in settima posizione (209 km di fatica per le strade di Monaco), ha fatto una doccia, ha parlato con il CT e i compagni, si è sottoposto a un massaggio e poi si è trasferito al Velodromo. Cinque oresi è laureatonell’Eliminazione su pista. Uno show di rara bellezza firmato dal ciclista veneto, che aveva risposto alla convocazione di Daniele Bennatiil forfait di Giacomo Nizzolo e poi si è ripresentato sull’amata pista all’improvviso (inizialmente non era nei piani, visto l’impegno dell’ultimo minuto su strada). L’Italia non aveva ancora vinto in questa kermesse, a cui si ...

