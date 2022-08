L’Ungheria compra ancora più gas dalla Russia | mentre per il ministro Cingolani l’Italia è a posto così

Leggi su api.follow

(Di domenica 14 agosto 2022) A due settimane dall’accordo raggiunto dal Consiglio straordinario dell’energia sul gas, è possibile constatare come l’approccio dei Paesi UE sia rimasto invariato, cioè ognuno fa quello che ritiene opportuno. Per ora nella ricezione e nella distribuzione del gas russo all’Europa non si intravede alcun coordinamento, auspicato da Bruxelles come il modo per ridurre la dipendenza energetica da Mosca e per costringere quindi il Cremlino a desisteresua “operazione speciale”. I risultati del Consiglio sono stati al massimo “un cauto passo avanti”, passo che consiste nell’aver giratoCommissione al Consiglio la patata bollente della decisione su quali siano gli obiettivi vincolanti da imporre agli Stati quando non basta più il loro sforzo volontario. Ed è stata poi introdotta la possibilità di adattare alle caratteristiche energetiche di ...