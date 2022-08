L’ultima lezione di Piero Angela (Di domenica 14 agosto 2022) Giornalista, pianista, scienziato-non scienziato con 12 lauree ad honorem. Con “Quark” ha conquistato l’Italia. In tv fino a mercoledì scorso Leggi su lastampa (Di domenica 14 agosto 2022) Giornalista, pianista, scienziato-non scienziato con 12 lauree ad honorem. Con “Quark” ha conquistato l’Italia. In tv fino a mercoledì scorso

SimoneAlliva : L’ultima lezione di #PieroAngela agli omofobi: 'Bisogna capire che l'omosessualità non è contronatura' - LaStampa : L’ultima lezione di Piero Angela - cicciodevilla : RT @SimoneAlliva: L’ultima lezione di #PieroAngela agli omofobi: 'Bisogna capire che l'omosessualità non è contronatura' - frankifisu : RT @SimoneAlliva: L’ultima lezione di #PieroAngela agli omofobi: 'Bisogna capire che l'omosessualità non è contronatura' - theangry_monkey : RT @SimoneAlliva: L’ultima lezione di #PieroAngela agli omofobi: 'Bisogna capire che l'omosessualità non è contronatura' -