Lukaku, ritorno con gol: le reazioni dei tifosi / Video (Di domenica 14 agosto 2022) Il ritorno di Romelu Lukaku, belga classe 1993, è stato da protagonista: subito in gol contro il Lecce e le reazioni sono di tutti i tipi, dai nerazzurri ai tifosi di altre squadre: eccole nella Video news. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 agosto 2022) Ildi Romelu, belga classe 1993, è stato da protagonista: subito in gol contro il Lecce e lesono di tutti i tipi, dai nerazzurri aidi altre squadre: eccole nellanews.

Gazzetta_it : Re Lukaku, non solo buone notizie (gol e record): ecco cosa non è andato bene - DAZN_IT : 'Lautaro è stato il primo a sapere del mio ritorno' La LuLa, un legame che va oltre il campo ?? ??? Lukaku - Pensi… - PianetaMilan : #Lukaku, ritorno con gol: le reazioni dei #tifosi / #Video #ACMilan #Milan #SempreMilan - acmmaty : @_ElPrincipe22 Vergognati enzo, con lukaku hai detto la stessa cosa poi al suo ritorno gli hai laccato il culo - MSeideus : In questo mio editoriale scritto per @InterCM16 parlo dell'incredibile ritorno al goal di #RomeluLukaku P.S. È un… -