L’ucraina Anastasiya Baydachenko usa i siti porno per sfuggire la censura della Russia sulla guerra

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 14 agosto 2022) C’è chi ha imbracciato le armi e chi, invece, un mouse. Tra questi ultimi c’è. Da quando è scoppiata lain Ucraina, dopo l’invasione delle truppe russe nel paese lo scorso 24 febbraio, migliaia di persone si sono mobilitate per difendere la propria nazione. Ma per fermare quella che il presidente russo Vladimir Putin ha definito più volte “operazione militare speciale”, vietando nel suo Paese di parlare dial, altre persone hanno scelto di combattere in modi meno convenzionali. Una donna, nientemeno che l’amministratrice delegata dell’Interactive Advertising Bureau (IAB) Ukraine, ad esempio sta utilizzando annunci pubblicitari con immagini fisse e video sue di gioco d’azzardo nel tentativo di dire a russi e ...