Luana D’Orazio | il figlio affidato ai nonni materni | tolta potestà al padre

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 14 agosto 2022) Alessio, ildi, la 21enne morta nel 2021 a Montemurlo (Prato) in seguito a un incidente sul lavoro (è stata stritolata da un orditoio a), è statoai. La decisione è stata presa dal Tribunale dei Minori di Firenze ed è al momento valida per 24 mesi. Non è escluso, però, che la sentenza possa diventare più avanti definitiva. Aldel bimbo ed ex compagno della sfortunata mamma, Giuseppe Lerose, è stata invece revocata lagenitoriale. L’uomo, che ha altri figli nati da precedenti relazioni e che vive in Calabria, aveva richiesto di continuare ad avere contatti con il piccolo. Il 28 ottobre 2021 i genitori diavevano però presentato ricorso per far sì che a Lerose venissero ...