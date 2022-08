Lorella Boccia | lo sfogo social dopo la nascita della piccola Luce Althea | “Certe notti è veramente snervante e frustrante”

Leggi su isaechia

(Di domenica 14 agosto 2022) Terminate le registrazioni di Made in Sud, che l’hanno vista per la prima volta co conduttrice del programma comico insieme a Clementino,si è concessa una vacanza in Kenya insieme al marito Niccolò Presta e la, nata lo scorso 20 ottobre. Una vacanza non esattamente rilassante per l’ex ballerina professionista di Amici. La bimba, probabilmente per via dei dentini, le sta facendo passare qualche nottata in bianco. Una situazione frequente per tutte le mamme. Un po’ provata, anche perché non può confidare nemmeno sull’aiuto di suo marito, bloccato a letto per un mal di schiena,si è lasciata andare a unosu TikTok:sono più dure di altre. Forse i nuovi ...