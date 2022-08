“LOOK this MAN”. Il debutto straordinario di Lookman con l’Atalanta (Di domenica 14 agosto 2022) Al suo esordio con la maglia dell’Atalanta Ademola LOOKman è riuscito a segnare, garantendo qualità in attacco “LOOKman” , “Guardauomo” oppure per usare una vera e propria esclamazione “guarda che gran giocatore ha preso l’Atalanta“. Al debutto in Serie A Ademola è riuscito a sfornare una prestazione assai convincente: velocità, dinamismo e qualità da giocatore scuola Premier League che in Italia può portare qualcosa di interessante. A Genova ha segnato praticamente una doppietta (al di là del fuorigioco), facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto, ma è il secondo goal che è un capolavoro: arrivando a sedere Colley con facilità per poi mettere in rete il 2-0 della vittoria. Il campionato è ancora lungo e tutto può succedere, ma se LOOKman è ciò che si è riscontrato ieri, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Al suo esordio con la maglia delAdemolaman è riuscito a segnare, garantendo qualità in attacco “man” , “Guardauomo” oppure per usare una vera e propria esclamazione “guarda che gran giocatore ha preso“. Alin Serie A Ademola è riuscito a sfornare una prestazione assai convincente: velocità, dinamismo e qualità da giocatore scuola Premier League che in Italia può portare qualcosa di interessante. A Genova ha segnato praticamente una doppietta (al di là del fuorigioco), facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto, ma è il secondo goal che è un capolavoro: arrivando a sedere Colley con facilità per poi mettere in rete il 2-0 della vittoria. Il campionato è ancora lungo e tutto può succedere, ma seman è ciò che si è riscontrato ieri, ...

