LIVE Triathlon, staffetta mista Europei 2022 in DIRETTA: Svizzera in fuga poi Portogallo e Francia, l’Italia insegue (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21 Dopo gli 1.6km della parte di corsa, Studer (SVI) fa il vuoto e arriva al cambio con 3 secondi sul Portogallo, quindi terza la Francia a 14 e Norvegia a 16 18.19 Gli atleti sono impegnati nella parte di corsa, Svizzera a fare il ritmo, Ungheria e Spagna provano a ricucire con i primi 18.17 Intanto si segnala una penalità per il portoghese che, evidentemente, non ha riposto nella giusta maniera gli elementi del nuoto 18.16 Si chiude anche la parte in bici e il forcing di Francia e Svizzera sta pagando dividendi. Davanti rimangono in 4 assieme a Portogallo e Norvegia. Quindi Ungheria e Spagna a 9 secondi, Germania a 17, Austria 18, l’Italia al momento si attesta in nona posizione a ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.21 Dopo gli 1.6km della parte di corsa, Studer (SVI) fa il vuoto e arriva al cambio con 3 secondi sul, quindi terza laa 14 e Norvegia a 16 18.19 Gli atleti sono impegnati nella parte di corsa,a fare il ritmo, Ungheria e Spagna provano a ricucire con i primi 18.17 Intanto si segnala una penalità per il portoghese che, evidentemente, non ha riposto nella giusta maniera gli elementi del nuoto 18.16 Si chiude anche la parte in bici e il forcing dista pagando dividendi. Davanti rimangono in 4 assieme ae Norvegia. Quindi Ungheria e Spagna a 9 secondi, Germania a 17, Austria 18,al momento si attesta in nona posizione a ...

zazoomblog : LIVE Triathlon Europei 2022 in DIRETTA: 4 in fuga nella parte di corsa gli italiani perdono terreno - #Triathlon… - zazoomblog : LIVE Triathlon Europei 2022 in DIRETTA: 4 in fuga nella parte di corsa gli italiani perdono terreno - #Triathlon… - zazoomblog : LIVE Triathlon Europei 2022 in DIRETTA: 12 in fuga nella parte di ciclismo Azzano è nel gruppo di testa! Gli altri… - zazoomblog : LIVE Triathlon Europei 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la gara maschile gli azzurri vogliono stupire! -… - OA_Sport : LIVE #Triathlon, Europei 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la gara maschile, gli azzurri vogliono stupire! -