LIVE Triathlon, staffetta mista Europei 2022 in DIRETTA: la Francia vuole l’oro, l’Italia prova a inserirsi nella lotta (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buongiorno e benvenuti a Monaco di Baviera, tra 20 minuti esatti prenderà il via la mixed relay Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della gara femminile – La cronaca della gara maschile Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di staffetta mista dei Campionati Europei 2022 di Triathlon, che si concludono oggi a Monaco di Baviera (Germania), Sul percorso ritagliato nell’Olympiapark della città bavarese (300 m di nuoto, 7,2 km di ciclismo e 1,6 km di corsa ciascuno) come sempre grande spettacolo per una prova tutt’altro che scontata. La gara, che prenderà il via alle ore 18,00 si annuncia di altissimo LIVEllo, con ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40 Buongiorno e benvenuti a Monaco di Baviera, tra 20 minuti esatti prenderà il via la mixed relay Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della gara femminile – La cronaca della gara maschile Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella gara didei Campionatidi, che si concludono oggi a Monaco di Baviera (Germania), Sul percorso ritagliato nell’Olympiapark della città bavarese (300 m di nuoto, 7,2 km di ciclismo e 1,6 km di corsa ciascuno) come sempre grande spettacolo per unatutt’altro che scontata. La gara, che prenderà il via alle ore 18,00 si annuncia di altissimollo, con ...

zazoomblog : LIVE Triathlon Europei 2022 in DIRETTA: 4 in fuga nella parte di corsa gli italiani perdono terreno - #Triathlon… - zazoomblog : LIVE Triathlon Europei 2022 in DIRETTA: 4 in fuga nella parte di corsa gli italiani perdono terreno - #Triathlon… - zazoomblog : LIVE Triathlon Europei 2022 in DIRETTA: 12 in fuga nella parte di ciclismo Azzano è nel gruppo di testa! Gli altri… - zazoomblog : LIVE Triathlon Europei 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la gara maschile gli azzurri vogliono stupire! -… - OA_Sport : LIVE #Triathlon, Europei 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la gara maschile, gli azzurri vogliono stupire! -