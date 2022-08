LIVE Triathlon, staffetta mista Europei 2022 in DIRETTA: la Francia fa sua anche la staffetta, poi Germania e Svizzera. Italia 11a (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 Per gli azzurri buon posizionamento (11a posizione) ma prestazione davvero molto deludente. Mai in lizza per le posizioni che contano e distacco davvero amplissimo 19.30 Sesta posizione per l’Austria, poi Portogallo, Norvegia, Danimarca, Ungheria, mentre l’Italia chiude in 11a posizione a 3:20 19.28 Strapotere francese! I transalpini hanno dominato anche la staffetta con 33 secondi sulla Germania e 49 sulla Svizzera. Quarta posizione per il Belgio a 1:31, quindi Spagna a 1:32 19.26 LA Francia VINCE L’ORO!!!!!! Cassandre Beuagrand gestisce e taglia il traguardo con le braccia alzate. Seconda la Germania, bronzo per la Svizzera 19.22 La ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.32 Per gli azzurri buon posizionamento (11a posizione) ma prestazione davvero molto deludente. Mai in lizza per le posizioni che contano e distacco davvero amplissimo 19.30 Sesta posizione per l’Austria, poi Portogallo, Norvegia, Danimarca, Ungheria, mentre l’chiude in 11a posizione a 3:20 19.28 Strapotere francese! I transalpini hanno dominatolacon 33 secondi sullae 49 sulla. Quarta posizione per il Belgio a 1:31, quindi Spagna a 1:32 19.26 LAVINCE L’ORO!!!!!! Cassandre Beuagrand gestisce e taglia il traguardo con le braccia alzate. Seconda la, bronzo per la19.22 La ...

