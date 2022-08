LIVE Triathlon, staffetta mista Europei 2022 in DIRETTA: Francia al comando, poi Svizzera e Germania, Italia a oltre 2 minuti (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.03 Siamo giunti all’ultimo cambio. La Francia prosegue nella sua fuga con un margine di vantaggio di 49 secondi sulla Germania e 52 sulla Svizzera. Il podio sembra già fatto? La Spagna non molla e rimane quarta a 1:07 19.01 L’Italia dà il via alla sezione di corsa con un ritardo di 2:20 in 13a posizione 18.59 Si conclude anche la parte di bici della terza frazione con la Francia sempre in fuga con un margine di 36 secondi su Svizzera e Germania, quindi al quarto posto il Belgio a 1:07 con la Spagna 18.55 L’Italia si attesta al momento in 13a posizione a 2:10 18.53 A metà della parte in bici della terza frazione, la Francia prosegue nel suo cammino solitario ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.03 Siamo giunti all’ultimo cambio. Laprosegue nella sua fuga con un margine di vantaggio di 49 secondi sullae 52 sulla. Il podio sembra già fatto? La Spagna non molla e rimane quarta a 1:07 19.01 L’dà il via alla sezione di corsa con un ritardo di 2:20 in 13a posizione 18.59 Si conclude anche la parte di bici della terza frazione con lasempre in fuga con un margine di 36 secondi su, quindi al quarto posto il Belgio a 1:07 con la Spagna 18.55 L’si attesta al momento in 13a posizione a 2:10 18.53 A metà della parte in bici della terza frazione, laprosegue nel suo cammino solitario ...

