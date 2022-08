LIVE Salernitana-Roma 0-1: segna Cristante, Zaniolo indemoniato. Palo di Dybala (Di domenica 14 agosto 2022) E' il giorno dell'esordio della nuova Roma di Mourinho: i giallorossi, rinnovati da una campagna acquisti faraonica non tanto per le... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) E' il giorno dell'esordio della nuovadi Mourinho: i giallorossi, rinnovati da una campagna acquisti faraonica non tanto per le...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, Giulio #Maggiore è arrivato in città ???? - siamo_la_Roma : ?? Si riparte all'Arechi ?? Comincia il secondo tempo ?? La cronaca LIVE #ASRoma #SalernitanaRoma 0-1 - zazoomblog : LIVE Salernitana-Roma 0-0: due occasioni per Zaniolo - #Salernitana-Roma #occasioni #Zaniolo - FPPDeportes : @OfficialASRoma Guarda la partita Salernitana-Roma LIVE: - AldoComunale : Come vedere la partita su smartphone e forza Roma LIVE Salernitana-Roma 0-1 gol di Cristante| La Diretta -