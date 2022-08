LIVE Salernitana-Roma 0-1 | segna Cristante | Zaniolo indemoniato Palo di Dybala che sfiora poi il raddoppio

(Di domenica 14 agosto 2022) E' il giorno dell'esordio della nuovadi Mourinho: i giallorossi, rinnovati da una campagna acquisti faraonica non tanto per le...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, Giulio #Maggiore è arrivato in città ???? - LuciaCo62263523 : Live Salernitana - Roma: 0-1 Serie A 2022/2023. La diretta della partita - Virgilio Sport - forzaroma : 63' - Doppio cambio Salernitana: dentro Valencia e Sambia fuori Botheim e Mazzocchi. #SalernitanaRoma 0-1 LIVE #ASRoma - forzaroma : 61' - Ribery conquista una punizione per la Salernitana da buona posizione. #SalernitanaRoma 0-1 LIVE #ASRoma - zazoomblog : Live Salernitana-Roma 0-1 a segno Cristante palo di Dybala - #Salernitana-Roma #0-1 a #segno -

Allo stadio Arechi, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,e Roma si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiRoma 0 - 1 MOVIOLA ...DIRETTAROMA (RISULTATO0 - 1): LA SBLOCCA CRISTANTE Intervallo all'Arechi dove si è appena concluso il primo tempo di- Roma , squadre al riposo sul punteggio di 1 a 0 in favore ...Calcio d’inizio alle 20.45. Giallorossi con Pellegrini a centrocampo e Spinazzola a sinistra, tra i padroni di casa subito titolare Candreva ...46' FISCHIO DI INIZIO DELLA RIPRESA, PARTITI! Nessun cambio tra le due squadre 44' DYBALA! PALO! Zaniolo sfonda a tutta velocità, poi serve Dybala che dal limite esplode la conclusione, batte Sepe ma ...