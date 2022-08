LIVE – Nuoto, Europei Roma 2022: batterie e finali domenica 14 agosto in DIRETTA (Di domenica 14 agosto 2022) La DIRETTA testuale delle gare di Nuoto di domenica 14 agosto agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21 agosto. Sessione mattutina dedicata alle batterie dei 200 stile libero uomini, 100 farfalla donne, 50 dorso uomini, 200 rana donne, 4×100 stile libero uomini e dei 1500 stile libero donne. Tanta attesa per le finali, in programma dalle ore 18, con l’Italia che andrà a caccia di altre medaglie per rimanere in vetta al medagliere. Occhi puntati sulla 4×100 stile libero maschile. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV I RISULTATI DI GIORNATA GLI ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Latestuale delle gare didi14aglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. Sessione mattutina dedicata alledei 200 stile libero uomini, 100 farfalla donne, 50 dorso uomini, 200 rana donne, 4×100 stile libero uomini e dei 1500 stile libero donne. Tanta attesa per le, in programma dalle ore 18, con l’Italia che andrà a caccia di altre medaglie per rimanere in vetta al medagliere. Occhi puntati sulla 4×100 stile libero maschile. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV I RISULTATI DI GIORNATA GLI ...

