LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: le Fate a caccia di medaglie nelle finali di specialità! (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle finali – Le italiane in gara e il programma Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali di Specialità agli Europei 2022 di Ginnastica artistica. La rassegna continentale si conclude all’OlympiaHalle di Monaco (Germania) con gli atti conclusivi sui singoli attrezzi. Si preannuncia grande spettacolo in terra teutonica, l’Italia vuole chiudere in bellezza dopo aver vinto il concorso generale e la finale a squadre. Le Fate hanno tutte le carte in regola per fare incetta di medaglie. Ad aprire le danze sarà Asia D’Amato al volteggio: argento iridato in carica e pronta a fare saltare il banco. Alle ore 15.17 toccherà ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle– Le italiane in gara e il programma Buongiorno e benvenuti alladelledi Specialità aglidi. La rassegna continentale si conclude all’OlympiaHalle di Monaco (Germania) con gli atti conclusivi sui singoli attrezzi. Si preannuncia grande spettacolo in terra teutonica, l’Italia vuole chiudere in bellezza dopo aver vinto il concorso generale e la finale a squadre. Lehanno tutte le carte in regola per fare incetta di. Ad aprire le danze sarà Asia D’Amato al volteggio: argento iridato in carica e pronta a fare saltare il banco. Alle ore 15.17 toccherà ...

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE – Ginnastica artistica Europei Monaco 2022: finale a squadre femminile in DIRETTA - #Ginnastica #artistica… - sportface2016 : #Munich2022 | Tutto pronto per la finale a squadre della ginnastica artistica. Le Fate a caccia dell'oro. - SEGUI I… -