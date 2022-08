LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato si infortuna al volteggio, ma ipoteca la medaglia (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 Attenzione perché Lisa Vaelen ha ottenuto 14.133 sul primo salto, meglio di Asia. 15.17 medagliaAAAAAAA! Asia D’Amato SUL PODIO AL volteggioOOOOOO! Rasmussen si ferma a 13.383. L’azzurra è seconda, manca soltanto la belga Lisa Vaelen. 15.13 L’ungherese Zsofia Kovacs balza in testa con la media di 13.933. Asia D’Amato ora è seconda con 13.716, l’azzurra è vicina a una medaglia. Mancano la danese Ramussen e la belga Vaelen. 15.13 Teso con mezzo avvitamento, perfetto. Kovacs balzerà al comando e ha di fatto messo le mani sulla medaglia d’oro. 15.12 Infatti esce un ottimo 14.200 per Kovacs, un decimo meglio di Asia D’Amato. ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.18 Attenzione perché Lisa Vaelen ha ottenuto 14.133 sul primo salto, meglio di. 15.17AAAAAAA!SUL PODIO ALOOOOOO! Rasmussen si ferma a 13.383. L’azzurra è seconda, manca soltanto la belga Lisa Vaelen. 15.13 L’ungherese Zsofia Kovacs balza in testa con la media di 13.933.ora è seconda con 13.716, l’azzurra è vicina a una. Mancano la danese Ramussen e la belga Vaelen. 15.13 Teso con mezzo avvitamento, perfetto. Kovacs balzerà al comando e ha di fatto messo le mani sullad’oro. 15.12 Infatti esce un ottimo 14.200 per Kovacs, un decimo meglio di. ...

