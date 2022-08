LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato a caccia dell’oro al volteggio (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Si incomincia con la francese Aline Friess. Asia D’Amato si esibirà per terza, dopo l’israeliana Lihie Raz. 14.29 Si sta per completare il riscaldamento all’attrezzo. 14.27 Kovacs e Gadirova fanno paura, ma Asia D’Amato non ha nulla da invidiare all’ungherese e alla britannica. 14.25 Cinque minuti all’inizio della finale al volteggio, le ginnaste stanno per entrare in campo gara. 14.21 Asia D’Amato avrà bisogno del suo migliore doppio avvitamento e poi di un secondo salto ben eseguito. La concorrenza non è insuperabile ma è comunque ostica, dopo l’argento ai Mondiali 2021 sogna il gradino più alto del podio e il terzo oro in questi Europei. 14.19 Questo l’ordine di ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 Si incomincia con la francese Aline Friess.si esibirà per terza, dopo l’israeliana Lihie Raz. 14.29 Si sta per completare il riscaldamento all’attrezzo. 14.27 Kovacs e Gadirova fanno paura, manon ha nulla da invidiare all’ungherese e alla britannica. 14.25 Cinque minuti all’inizio della finale al, le ginnaste stanno per entrare in campo gara. 14.21avrà bisogno del suo migliore doppio avvitamento e poi di un secondo salto ben eseguito. La concorrenza non è insuperabile ma è comunque ostica, dopo l’argento ai Mondiali 2021 sogna il gradino più alto del podio e il terzo oro in questi. 14.19 Questo l’ordine di ...

Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog 14 agosto in DIRETTA: si entra nel vivo… - zazoomblog : LIVE – Ginnastica artistica Europei Monaco 2022: finali di specialità femminili in DIRETTA - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: le Fate a caccia di medaglie nelle finali di specialità! -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: le Fate a caccia di medaglie nelle finali di specialità! -… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA -