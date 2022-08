LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: VIVIANI ORO nell’eliminazione dopo la gara su strada! Argento Zanardi (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 Sorriso grandissimo per Elia VIVIANI: un’impresa mai vista quella confezionata dal veronese quest’oggi. 20.42 Per la prima volta al Messe Munchen risuona l’Inno di Mameli!!! 20.39 E’ tempo della premiazione per l’eliminazione: sale sul gradino più alto del podio Elia VIVIANI! 20.35 Vigier con il colpo di reni!!! Si va alla sfida decisiva! 20.33 Carlin contro Vigier: ci si gioca l’oro! Il britannico ha vinto la prima manche. 20.31 Helal bronzo!! Il francese affronta la volata di testa ed ha la meglio! 20.29 Helal contro Turnbull: finale per il bronzo di “ritorno”. Avanti il francese 1-0. 20.26 Un’impresa mai vista: settimo nella gara in linea e oro in pista, tutto nel giro di dieci ore scarse. 20.23 Reinhardt è rimasto impotente ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.44 Sorriso grandissimo per Elia: un’impresa mai vista quella confezionata dal veronese quest’oggi. 20.42 Per la prima volta al Messe Munchen risuona l’Inno di Mameli!!! 20.39 E’ tempo della premiazione per l’eliminazione: sale sul gradino più alto del podio Elia! 20.35 Vigier con il colpo di reni!!! Si va alla sfida decisiva! 20.33 Carlin contro Vigier: ci si gioca l’oro! Il britannico ha vinto la prima manche. 20.31 Helal bronzo!! Il francese affronta la volata di testa ed ha la meglio! 20.29 Helal contro Turnbull: finale per il bronzo di “ritorno”. Avanti il francese 1-0. 20.26 Un’impresa mai vista: settimo nellain linea e oro in, tutto nel giro di dieci ore scarse. 20.23 Reinhardt è rimasto impotente ...

