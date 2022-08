LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Miriam Vece si ferma agli ottavi nella Sprint (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01 Ci ha provato l’azzurra provando ad attaccare sin da subito, ma nel giro conclusivo Van Der Wouw ha dimostrato di averne di più; si ferma agli ottavi Miriam Vece. 17.59 Senza storia questo ottavo di finale, vittoria netta di Oleksandra Lohviniuk. E adesso in pista Miriam Vece contro l’olandese Hetty Van Der Wouw. 17.56 Accede ai quarti Friedrich, nessuna sorpresa sinora, 11?395 il suo tempo. In programma a seguire il derby ucraino Olena Starikova-Oleksandra Lohviniuk. 17.53 11?489 il tempo di Laurine Van Riessen che non lascia scampo alla rivale britannica, pronostici rispettati. Tocca a Lea Sophie Friedrich e Orla Walsh. 17.51 In pista adesso Laurine Van ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01 Ci ha provato l’azzurra provando ad attaccare sin da subito, ma nel giro conclusivo Van Der Wouw ha dimostrato di averne di più; si. 17.59 Senza storia questo ottavo di finale, vittoria netta di Oleksandra Lohviniuk. E adesso incontro l’olandese Hetty Van Der Wouw. 17.56 Accede ai quarti Friedrich, nessuna sorpresa sinora, 11?395 il suo tempo. In programma a seguire il derby ucraino Olena Starikova-Oleksandra Lohviniuk. 17.53 11?489 il tempo di Laurine Van Riessen che non lascia scampo alla rivale britannica, pronostici rispettati. Tocca a Lea Sophie Friedrich e Orla Walsh. 17.51 Inadesso Laurine Van ...

Eurosport_IT : Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ????… - infoitsport : LIVE Ciclismo, Europei 2022 in DIRETTA: vince Jakobsen, 7° Viviani - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2022 in DIRETTA: vince Jakobsen 7° Viviani. Il treno azzurro non incide - #Ciclismo #Europei… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: Jabornikova e Sibiak accedono agli ottavi. Si riparte alle 17:45 -… -