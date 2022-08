LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Jabornikova, Sibiak, Roige e Bissolati passeranno dai sedicesimi nella Sprint (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 Come detto Miriam Vece ha conquistato l’accesso diretto agli ottavi della Sprint (inizieranno alle 17:45) grazie al suo 10?825 che le vale l’undicesima posizione. 14.30 Le prime quattordici atlete, tra cui figura l’azzurra Miriam Vece, accedono DIRETTAmente agli ottavi di finale in programma nel pomeriggio. Le ultime quattro dovranno invece passare dai sedicesimi (il cui inizio è previsto tra poco, alle 14:48): si tratta della ceca Veronika Jabornikova, della polacca Nikola Sibiak, della spagnola Helena Casas Roige e dell’azzurra Elena Bissolati (in quest’ordine dalla quindicesima alla diciottesima posizione). 14.27 Delineata dunque la classifica completa, che vede in prima posizione la ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 Come detto Miriam Vece ha conquistato l’accesso diretto agli ottavi della(inizieranno alle 17:45) grazie al suo 10?825 che le vale l’undicesima posizione. 14.30 Le prime quattordici atlete, tra cui figura l’azzurra Miriam Vece, accedonomente agli ottavi di finale in programma nel pomeriggio. Le ultime quattro dovranno invece passare dai(il cui inizio è previsto tra poco, alle 14:48): si tratta della ceca Veronika, della polacca Nikola, della spagnola Helena Casase dell’azzurra Elena(in quest’ordine dalla quindicesima alla diciottesima posizione). 14.27 Delineata dunque la classifica completa, che vede in prima posizione la ...

SavoldiAngelo : RT @Eurosport_IT: Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ???? #EurosportC… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2022 in DIRETTA: corsa entrata nel circuito finale gruppo ad 1? dai battistrada - #Ciclismo… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ???? #EurosportC… - Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog 14 agosto in DIRETTA: si entra nel vivo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2022 in DIRETTA: tra poco si parte Dainese sfida Merlier e Jakobsen - #Ciclismo #Europei… -