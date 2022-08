LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: fra poco la gara a punti femminile con Silvia Zanardi (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Anche Friedrich in semifinale: battuta l’ucraina Lohviniuk. Non si dovrà disputare nessuna gara decisiva: conosciamo già tutti i nomi delle semifinaliste. 18.58 La sfida tutta olandese viene vinta da Van Riessen: anticipata Van der Wouw che aveva provato a cogliere di sorpresa la connazionale. 18.56 Impone il suo ritmo la campionessa del mondo ed accede alla semifinale! Vige la legge di Emma Hinze. 18.54 Emma Hinze affronta la britannica Capewell: gara-1 è andata alla tedesca. 18.52 Non c’è storia: Mathilde Gros anticipa la volata ed accede in semifinale. Kouame ha fatto quanto poteva. 18.50 Quarti di finale della sprint individuale femminile: derby francese fra Gros e Kouame. 18.47 Davvero una brutta caduta per Carlin che adesso se la ride per ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 Anche Friedrich in semifinale: battuta l’ucraina Lohviniuk. Non si dovrà disputare nessunadecisiva: conosciamo già tutti i nomi delle semifinaliste. 18.58 La sfida tutta olandese viene vinta da Van Riessen: anticipata Van der Wouw che aveva provato a cogliere di sorpresa la connazionale. 18.56 Impone il suo ritmo la campionessa del mondo ed accede alla semifinale! Vige la legge di Emma Hinze. 18.54 Emma Hinze affronta la britannica Capewell:-1 è andata alla tedesca. 18.52 Non c’è storia: Mathilde Gros anticipa la volata ed accede in semifinale. Kouame ha fatto quanto poteva. 18.50 Quarti di finale della sprint individuale: derby francese fra Gros e Kouame. 18.47 Davvero una brutta caduta per Carlin che adesso se la ride per ...

