LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: comincia la gara a punti femminile con Silvia Zanardi (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22 Berteau 7 punti, Evans 5 punti e Zanardi 4 punti. 19.21 Vince lo sprint Evans davanti a Berteau e Zanardi. 19.19 Primo punto racimolato da Silvia Zanardi, sprint vinto da Berteau. La francese è in caccia insieme a Schweinberger e Isasi Cristobal. 19.17 Non è partita la ceca Kohoutkova a causa della caduta patita ieri nell’eliminazione. 19.15 comincia LA gara A punti femminile! 19.12 Entrano in pista le atlete della gara a punti femminile: c’è Silvia Zanardi a rappresentare i nostri colori. 19.07 Vigier passa davanti e ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.22 Berteau 7, Evans 5. 19.21 Vince lo sprint Evans davanti a Berteau e. 19.19 Primo punto racimolato da, sprint vinto da Berteau. La francese è in caccia insieme a Schweinberger e Isasi Cristobal. 19.17 Non è partita la ceca Kohoutkova a causa della caduta patita ieri nell’eliminazione. 19.15LA! 19.12 Entrano inle atlete della: c’èa rappresentare i nostri colori. 19.07 Vigier passa davanti e ...

