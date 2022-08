LIVE Ciclismo, Europei 2022 in DIRETTA: vince Jakobsen, 7° Viviani. Il treno azzurro non incide (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA 15.18 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prova in linea degli europeo di Ciclismo su strada, con il successo di Fabio Jakobsen. Grazie per averci seguito! 15.15 “Ci hanno sfruttato nel modo giusto” la laconica analisi di Elia Viviani, che sottolinea come le altre squadre abbiano utilizzato bene l’Italia per lanciarsi. Purtroppo l’indecisione di Guarnieri è costata cara. 15.13 Viviani e Dainese si devono accontentare del settimo e del nono posto in questa volata. Questa la top 10: 1 Jakobsen Fabio Netherlands 250 75 4:38:49 2 DÉMARE Arnaud France 200 55 ,, 3 MERLIER Tim Belgium 150 40 ,, 4 VAN POPPEL Danny Netherlands 125 32 ,, 5 BENNETT Sam Ireland 100 28 ,, 6 MEZGEC Luka ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA 15.18 Si chiude qui ladella prova in linea degli europeo disu strada, con il successo di Fabio. Grazie per averci seguito! 15.15 “Ci hanno sfruttato nel modo giusto” la laconica analisi di Elia, che sottolinea come le altre squadre abbiano utilizzato bene l’Italia per lanciarsi. Purtroppo l’indecisione di Guarnieri è costata cara. 15.13e Dainese si devono accontentare del settimo e del nono posto in questa volata. Questa la top 10: 1Fabio Netherlands 250 75 4:38:49 2 DÉMARE Arnaud France 200 55 ,, 3 MERLIER Tim Belgium 150 40 ,, 4 VAN POPPEL Danny Netherlands 125 32 ,, 5 BENNETT Sam Ireland 100 28 ,, 6 MEZGEC Luka ...

infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: Jabornikova e Sibiak accedono agli ottavi. Si riparte alle 17:45 -… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2022 in DIRETTA: 20 chilometri l’Italia fa capolino in gruppo - #Ciclismo #Europei #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2022 in DIRETTA: 30 km al traguardo il gruppo sta riprendendo la fuga - #Ciclismo #Europei… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2022 in DIRETTA: cade Ackermann il tedesco alza bandiera bianca! - #Ciclismo #Europei… -