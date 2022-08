LIVE Ciclismo, Europei 2022 in DIRETTA: ultimo giro, la Francia impone il ritmo per Demare (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Siamo usciti dalla galleria, mancano 5 chilometri all’arrivo! 15.02 Si ricompatta il treno azzurro, ma ora bisogna tornare nelle posizioni che contano. 6 chilometri al traguardo! 15.00 Ora la velocità in gruppo è vertiginosamente aumentata. Sembra di essere ai -2 di una tappa al Tour! Mancano ancora 7,5 chilometri però! 14.59 L’azione transalpina ha scompaginato un po’ le carte per alcuni team: tra questi, anche l’Italia che ora è un po’ sparsa nel plotone. 14.58 Ora la Francia prova ad accelerare per scremare il gruppo! 10 chilometri al traguardo! 14.56 Si vedono Francia, Germania e Belgio nelle posizioni di testa. Matteo Trentin sta lavorando per riportare il treno azzurro in avanti. 14.54 Passaggio sul traguardo, suona la campana: ULTIMI 13 CHILOMETRI! 14.53 ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Siamo usciti dalla galleria, mancano 5 chilometri all’arrivo! 15.02 Si ricompatta il treno azzurro, ma ora bisogna tornare nelle posizioni che contano. 6 chilometri al traguardo! 15.00 Ora la velocità in gruppo è vertiginosamente aumentata. Sembra di essere ai -2 di una tappa al Tour! Mancano ancora 7,5 chilometri però! 14.59 L’azione transalpina ha scompaginato un po’ le carte per alcuni team: tra questi, anche l’Italia che ora è un po’ sparsa nel plotone. 14.58 Ora laprova ad accelerare per scremare il gruppo! 10 chilometri al traguardo! 14.56 Si vedono, Germania e Belgio nelle posizioni di testa. Matteo Trentin sta lavorando per riportare il treno azzurro in avanti. 14.54 Passaggio sul traguardo, suona la campana: ULTIMI 13 CHILOMETRI! 14.53 ...

Eurosport_IT : Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ????… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2022 in DIRETTA: cade Ackermann il tedesco alza bandiera bianca! - #Ciclismo #Europei… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2022 in DIRETTA: cade Ackermann il tedesco alza bandiera bianca! - #Ciclismo #Europei… - SavoldiAngelo : RT @Eurosport_IT: Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ???? #EurosportC… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2022 in DIRETTA: corsa entrata nel circuito finale gruppo ad 1? dai battistrada - #Ciclismo… -