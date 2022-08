LIVE Ciclismo, Europei 2022 in DIRETTA: fuga di Dillier e Pöstlberger; tre inseguitori ripresi dal gruppo (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 In testa al gruppo sia i corridori della Spagna che dell’Olanda (Boy Van Poppel e Jan Maas). 11.09 Adesso il ritardo sale e raggiunge nuovamente i tre minuti, d’altronde la salita è terminata e i due fuggitivi hanno ripreso il loro ritmo iniziale. 11.06 Il vantaggio dei due fuggitivi rispetto al plotone è di 2’50”, ridottosi in occasione della salita del Kesselberg. 11.03 Adesso anche Mantas Januškevi?ius è stato ripreso dal plotone. 11.00 Ecco i due corridori in fuga, Silvan Dillier (Svizzera) e Lukas Pöstlberger (Austria): Silvan Dillier dans l’échappée ! @ECMunich2022 #Munich2022 #cyclisme #coursenligne #lesRP pic.twitter.com/607z3Vg56B — Catherine Maudry (@Swiss Cathy) August 14, ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.12 In testa alsia i corridori della Spagna che dell’Olanda (Boy Van Poppel e Jan Maas). 11.09 Adesso il ritardo sale e raggiunge nuovamente i tre minuti, d’altronde la salita è terminata e i due fuggitivi hanno ripreso il loro ritmo iniziale. 11.06 Il vantaggio dei due fuggitivi rispetto al plotone è di 2’50”, ridottosi in occasione della salita del Kesselberg. 11.03 Adesso anche Mantas Januškevi?ius è stato ripreso dal plotone. 11.00 Ecco i due corridori in, Silvan(Svizzera) e Lukas(Austria): Silvandans l’échappée ! @ECMunich#Munich#cyclisme #coursenligne #lesRP pic.twitter.com/607z3Vg56B — Catherine Maudry (@Swiss Cathy) August 14, ...

