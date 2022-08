LIVE Ciclismo | Europei 2022 in DIRETTA | cade Ackermann | il tedesco alza bandiera bianca!

(Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.16 Nel mentre, Silvain Dillier (SUI) e Lukas Pöstlberger (AUT) mantengono un minutino di margine sul gruppo. 14.13 Una caduta assurda, poiché in un restringimento di carreggiata va a toccare il piedino di una transenna, perdendo l’equilibrio endo con le braccia in avanti. La corsa perde uno dei favoriti! 14.12 Caduta” Brutta caduta per Pascalche resta seduto a bordo strada! 14.10 Il clima nel plotone è ancora piuttosto tranquillo, poiché i fuggitivi sono alla portata e manca ancora parecchio per poter chiudere su di loro. 14.08 Il gruppo però non si sta dannando l’anima per riprendere la fuga, tanto che il margine torna immediatamente sull’1’12”. In testa la Germania. 14.06 50 chilometri al traguardo della prova deglidi ...

Eurosport_IT : Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ????… - SavoldiAngelo : RT @Eurosport_IT: Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ???? #EurosportC… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2022 in DIRETTA: corsa entrata nel circuito finale gruppo ad 1? dai battistrada - #Ciclismo… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ???? #EurosportC… - Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog 14 agosto in DIRETTA: si entra nel vivo… -

OA Sport

10.09 Da un punto di vista altimetrico, è come se il percorso potesse essere diviso esattamente in due: prima parte non agevole come la seconda (questo è evidente), dal momento che subito dopo la ......testuale di tutte le sessioni degli Europei 2022 di nuoto e degli European Championships 2022. Per gli Europei di nuoto ci sono anche Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now. Persu ... LIVE Ciclismo, Europei 2022 in DIRETTA: cade Ackermann, il tedesco alza bandiera bianca! (Adnkronos) – “Trauma cranico commotivo” e “frattura della clavicola destra”. Questo il quadro clinico di Letizia Paternoster, dopo la caduta di ieri durante la gara a eliminazione di ciclismo su pist ...Diretta gara in linea Europei ciclismo 2022 streaming video Rai oggi domenica 14 agosto: orario, percorso e risultato live a Monaco di Baviera.