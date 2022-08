LIVE Ciclismo | Europei 2022 in DIRETTA | altra fase tranquilla della corsa | risale il vantaggio di Dillier e Pöstlberger

(Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.12 Continua l’azione di Silvaine Lukas. Il loroè salito nuovamente a 2?. 13.09 Tra 30 km si entrerà nel pianeggiante ma tortuoso circuito finale. 13.06 Torna ad essere piuttostola. Anche i Paesi Bassi hanno messo un uomo a tirare col distacco del gruppo che ora scende ad 1’20”. 13.04 Si aggiunge anche l’Irlanda in testa al gruppo, mentre Ganna e Dainese si fermano all’ammiraglia. 13.03 100 km al traguardo di questi Campionati! 13.00 Tornano Spagna e Belgio a controllare l’andatura in testa al gruppo. Rischio caduta per lo svizzero Stefan Bissegger. 12.58 Ildei due battistrada, salito anche sopra i 3?, è stato riportato ad ...

OA Sport

10.09 Da un punto di vista altimetrico, è come se il percorso potesse essere diviso esattamente in due: prima parte non agevole come la seconda (questo è evidente), dal momento che subito dopo la ...Diretta gara in linea Europei ciclismo 2022 streaming video Rai oggi domenica 14 agosto: orario, percorso e risultato live a Monaco di Baviera.Ciclismo, la diretta scritta della prova in linea uomini Elite agli Europei di Monaco 2022: segui la corsa LIVE in tempo reale ...