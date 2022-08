LIVE Ciclismo, Europei 2022 in DIRETTA: 30 km al traguardo, il gruppo sta riprendendo la fuga (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 C’è ancora da sciogliere una piccola riserva in casa Italia: chi disputerà la volata. Fino a ieri avremmo detto Alberto Dainese, però è Viviani il primo che inizia a scoprire le carte… 14.38 Intanto si iniziano a vedere anche gli azzurri nelle posizioni di testa. Guarnieri ha alla sua ruota Jonathan Milan ed Elia Viviani. Due giri al traguardo. 14.37 Ripresa la fuga poco prima del terzo passaggio sul traguardo. 14.36 Silvain Dillier (SUI) e Lukas Pöstlberger (AUT) sono ormai ripresi. I due si complimentano per la loro performance, poiché sono andati in fuga praticamente al chilometro zero. 14.33 Ormai solo 12” per i fuggitivi a 30 km dal traguardo. 14.32 Ci sono Spagna e Belgio a tirare il gruppo al ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 C’è ancora da sciogliere una piccola riserva in casa Italia: chi disputerà la volata. Fino a ieri avremmo detto Alberto Dainese, però è Viviani il primo che inizia a scoprire le carte… 14.38 Intanto si iniziano a vedere anche gli azzurri nelle posizioni di testa. Guarnieri ha alla sua ruota Jonathan Milan ed Elia Viviani. Due giri al. 14.37 Ripresa lapoco prima del terzo passaggio sul. 14.36 Silvain Dillier (SUI) e Lukas Pöstlberger (AUT) sono ormai ripresi. I due si complimentano per la loro performance, poiché sono andati inpraticamente al chilometro zero. 14.33 Ormai solo 12” per i fuggitivi a 30 km dal. 14.32 Ci sono Spagna e Belgio a tirare ilal ...

