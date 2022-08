LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: si chiude la manifestazione continentale. Italia terza nel medagliere (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Programma che si chiude con il singolo maschile. Lotta per le medaglie tra Secher (DEN), Twellaar (NED), Thomas (GBR), Zeilder (GER), N’Touskos (GRE), e Vasilev (BUL). 14:00 In corso la premiazione del singolo femminile. Risuona l’Inno nazionale olandese con la medaglia d’oro consegnata a Karolien Florijn. Argento Anastasiadou (GRE), bronzo Foester (GER). 13:55 Straordinaria ultima parte di gara della Romania. L’otto rumeno alza il ritmo superando di slancio la Gran Bretagna. 6:26.38 il crono delle nuove campionesse europee, argento alle britanniche, bronzo all’Olanda. Per l’Italia un ottimo quarto posto con il tempo di 6:42.52. 13:53 Entriamo nell’ultimo quarto di gara. Sarà duello Gran Bretagna-Romania per l’oro. Olanda in terza posizione con 4 secondi ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:03 Programma che sicon il singolo maschile. Lotta per le medaglie tra Secher (DEN), Twellaar (NED), Thomas (GBR), Zeilder (GER), N’Touskos (GRE), e Vasilev (BUL). 14:00 In corso la premiazione del singolo femminile. Risuona l’Inno nazionale olandese con la medaglia d’oro consegnata a Karolien Florijn. Argento Anastasiadou (GRE), bronzo Foester (GER). 13:55 Straordinaria ultima parte di gara della Romania. L’otto rumeno alza il ritmo superando di slancio la Gran Bretagna. 6:26.38 il crono delle nuove campionesse europee, argento alle britanniche, bronzo all’Olanda. Per l’un ottimo quarto posto con il tempo di 6:42.52. 13:53 Entriamo nell’ultimo quarto di gara. Sarà duello Gran Bretagna-Romania per l’oro. Olanda inposizione con 4 secondi ...

