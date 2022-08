LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: il quattro di coppia pesi leggeri femminili è d’oro! (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:30 Ultime tre gare di questi Europei 2022. E’ la volta del singolo femminile con Kristiansen (NOR), Lobing (AUT), Diaz Rivas (ESP), Florijn (NED), Foester (GER), Anastasiadou (GRE). 13:25 Quarto oro dunque per l’Italia in questi Europei 2022. Il contingente azzurro ha finora portato a casa anche due argenti ed altrettanti bronzi. E’ il momento ora della premiazione del doppio maschile. Oro Croazia, argento Spagna, bronzo Lituania. 13:22 OROOOO ITALIA! Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio ed Arianna Noseda dominano la Germania cogliendo la medaglia d’oro europea. 6:58.48 per il quattro di coppia pesi leggeri femminile azzurro, che tra poco salirà sulle sponde del ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:30 Ultime tre gare di questi. E’ la volta del singolo femminile con Kristiansen (NOR), Lobing (AUT), Diaz Rivas (ESP), Florijn (NED), Foester (GER), Anastasiadou (GRE). 13:25 Quarto oro dunque per l’Italia in questi. Il contingente azzurro ha finora portato a casa anche due argenti ed altrettanti bronzi. E’ il momento ora della premiazione del doppio maschile. Oro Croazia, argento Spagna, bronzo Lituania. 13:22 OROOOO ITALIA! Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Silvia Crosio ed Arianna Noseda dominano la Germania cogliendo la medaglia d’oro europea. 6:58.48 per ildifemminile azzurro, che tra poco salirà sulle sponde del ...

