Liste | i veleni del Pd che discute a Ferragosto Gli altri rumors | Borselli e Pietrangeli per la Lega M5s con De Raho e Vassallo

(Di domenica 14 agosto 2022) Il Pd deve risolvere il fattore C. C come Casini, nel senso di Pier Ferdinando, da quasi quarant’anni in Parlamento pronto a correre per l’undicesima legislatura. Problema: 20 circoli locali dei dem in Emilia hanno già fatto sapere di non voler essere costretti a votare l’ex presidente della Camera, che già nel 2018 era stato candidato da Matteo Renzi a Bologna. Secondo il Corriere della Sera, comunque, Enrico Letta sarebbe intenzionato a candidare l’ex leader dell’Udc sotto le due torri. E’ anche di questo che sirà nella direzione del Pd, convocata il giorno diproprio per sciogliere il nodo dellein vista delle elezioni del 25 settembre prossimo. Una discussione che si preannuncia tutt’altro che semplice: molto difficile mettere d’accordo le varie tribù del Partito democratico. I ...