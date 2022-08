Liste elettorali: va «in scena» Gina Lollobrigida. A Roma i duelli tra le anime dem (Di domenica 14 agosto 2022) Si apre la settimana decisiva per il deposito delle candidature. La Lega punta su Chirico e Borselli, Forza Italia su Incocciati e Crosio per Fratelli d’Italia Leggi su corriere (Di domenica 14 agosto 2022) Si apre la settimana decisiva per il deposito delle candidature. La Lega punta su Chirico e Borselli, Forza Italia su Incocciati e Crosio per Fratelli d’Italia

marcocappato : Se anche #Calenda raccoglierà le firme, si accorgerà della nostra richiesta di firma digitale sulle liste elettoral… - AlBizzotto : RT @tempoweb: Il figlio di Liliana #Segre: 'Mio padre non era del Msi'. Ma spuntano le liste elettorali #meloni #fiamma #fiammatricolore #s… - StiloMauro : RT @tempoweb: Il figlio di Liliana #Segre: 'Mio padre non era del Msi'. Ma spuntano le liste elettorali #meloni #fiamma #fiammatricolore #s… - serenaviani : RT @tempoweb: Il figlio di Liliana #Segre: 'Mio padre non era del Msi'. Ma spuntano le liste elettorali #meloni #fiamma #fiammatricolore #s… - PapaleoDomenico : La raccolta delle firme per le liste elettorali e la firma digitale. Scheda giuridica a cura di Francesca Re, avvoc… -