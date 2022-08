Lina Wertmüller, la prima regista donna candidata all’Oscar (Di domenica 14 agosto 2022) Nata a Roma il 14 agosto 1928, Lina Wertmüller è stata un’importantissima regista italiana. Proveniente da una famiglia aristocratica di remote origini svizzere, si avvicina al mondo dello spettacolo all’età di diciassette anni. Si iscrisse all’accademia teatrale diretta da Pietro Sharoff e in breve tempo iniziò a lavorare al fianco di alcuni celebri registi come Guido Salvini e Giorgio De Lullo. Passò successivamente alla radio e alla televisione, fu regista e autrice della prima edizione del programma Canzonissima. La carriera cinematografica Fu aiuto regista di Federico Fellini in La Dolce Vita e 8 1/2, per quest’ultimo collaborò anche alla sceneggiatura. Il suo esordio alla regia cinematografica avvenne nel 1963 con I Basilischi, un film drammatico girato tra la Basilicata e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Nata a Roma il 14 agosto 1928,è stata un’importantissimaitaliana. Proveniente da una famiglia aristocratica di remote origini svizzere, si avvicina al mondo dello spettacolo all’età di diciassette anni. Si iscrisse all’accademia teatrale diretta da Pietro Sharoff e in breve tempo iniziò a lavorare al fianco di alcuni celebri registi come Guido Salvini e Giorgio De Lullo. Passò successivamente alla radio e alla televisione, fue autrice dellaedizione del programma Canzonissima. La carriera cinematografica Fu aiutodi Federico Fellini in La Dolce Vita e 8 1/2, per quest’ultimo collaborò anche alla sceneggiatura. Il suo esordio alla regia cinematografica avvenne nel 1963 con I Basilischi, un film drammatico girato tra la Basilicata e ...

USartorotti : 5) Film D'amore e D'anarchia di Lina Wertmüller (1973) - DAXdB : RT @fraurolo121: Per Mina ho scritto il testo di 'Mi sei scoppiato dentro al cuore', ma come regista, ovviamente, ho pensato più di una vol… - giober50 : RT @fraurolo121: Per Mina ho scritto il testo di 'Mi sei scoppiato dentro al cuore', ma come regista, ovviamente, ho pensato più di una vol… - giordi63 : RT @fraurolo121: Per Mina ho scritto il testo di 'Mi sei scoppiato dentro al cuore', ma come regista, ovviamente, ho pensato più di una vol… - mao59 : 14 agosto 1928, Roma nasceva una grande signora del cinema italiano Lina Wertmüller ????????? “Amare è essere impegna… -

Ascolti tv 13 agosto 2022: Superquark, Guinness | Dati Auditel Rete 4: Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto , il film cult diretto da Lina Wertmüller con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini ha divertito 450.000 spettatori. Share 4.2 %. Su Sky Arte: la storia di Lina Wertmüller È un omaggio a Lina Wertmüller la pellicola Dietro gli occhiali bianchi , in onda su Sky Arte domenica 14 agosto, giorno in cui ricorre l'anniversario della sua nascita. Un racconto dedicato alla prima donna al ... Vogue Italia Rete 4: Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto , il film cult diretto dacon Mariangela Melato e Giancarlo Giannini ha divertito 450.000 spettatori. Share 4.2 %.È un omaggio ala pellicola Dietro gli occhiali bianchi , in onda su Sky Arte domenica 14 agosto, giorno in cui ricorre l'anniversario della sua nascita. Un racconto dedicato alla prima donna al ... Addio a Lina Wertmuller: è stata la prima regista candidata all'Oscar