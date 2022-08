Liga: esordio con vittoria per la Real Sociedad. Gattuso, buona la prima del Valencia. LIVE: Real sotto ad Almeria (Di domenica 14 agosto 2022) La domenica di Liga si apre con la sfida tra Cadice e Real Sociedad: alle 17:30, al Nuevo Mirandilla vince la squadra di Imanol Alguacil grazie... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) La domenica disi apre con la sfida tra Cadice e: alle 17:30, al Nuevo Mirandilla vince la squadra di Imanol Alguacil grazie...

sscalcionapoli1 : Liga, esordio in stile Ringhio per Gattuso: il Valencia in 10 batte di misura il Girona - NapoliAddict : Liga, esordio in stile Ringhio per Gattuso: il Valencia in 10 batte di misura il Girona #Napoli #ForzaNapoliSempre… - tuttonapoli : Liga, esordio in stile Ringhio per Gattuso: il Valencia in 10 batte di misura il Girona - hbk_89 : RT @GoalItalia: Gattuso bene all’esordio in Liga: il Valencia batte il Girona nonostante l’inferiorità numerica ?? - Adoir8_ : RT @GoalItalia: Gattuso bene all’esordio in Liga: il Valencia batte il Girona nonostante l’inferiorità numerica ?? -