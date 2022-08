Liga 2022/23: il Real vince in rimonta, battuta l’Almeria 1-2 (Di domenica 14 agosto 2022) Il Real Madrid guadagna i primi tre punti della stagione battendo in rimonta l’Almeria per 1-2, nel match valevole per la prima giornata di Liga 2022/23. Vantaggio biancorosso già al termine della prima frazione di gioco. La formazione di mister Rubi sblocca subito il match grazie alla rete di Ramazani Realizzata al sesto minuto. L’attaccante belga riceve un bell’assist in area da Eguaras e conclude bene in porta all’angolino basso di sinistra: 1-0 a fine primo tempo. I Blancos riescono ad accorciare le distanze solo al 61esimo, quando Lucas Vazquez, ricevendo un assist da Karim Benzema, insacca il pallone del pareggio a porta vuota. Il sigillo sul match lo mette poi Alaba con uno splendido gol su punizione. Pallone che sbatte sul legno destro, davvero imparabile per Martinez. ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) IlMadrid guadagna i primi tre punti della stagione battendo inper 1-2, nel match valevole per la prima giornata di/23. Vantaggio biancorosso già al termine della prima frazione di gioco. La formazione di mister Rubi sblocca subito il match grazie alla rete di Ramazaniizzata al sesto minuto. L’attaccante belga riceve un bell’assist in area da Eguaras e conclude bene in porta all’angolino basso di sinistra: 1-0 a fine primo tempo. I Blancos riescono ad accorciare le distanze solo al 61esimo, quando Lucas Vazquez, ricevendo un assist da Karim Benzema, insacca il pallone del pareggio a porta vuota. Il sigillo sul match lo mette poi Alaba con uno splendido gol su punizione. Pallone che sbatte sul legno destro, davvero imparabile per Martinez. ...

