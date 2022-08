"Letta ha fatto un danno alla Nazione": la frase che umilia il Pd davanti a tutto il mondo (Di domenica 14 agosto 2022) Giorgia Meloni non le manda a dire. Su Facebook la leader di Fratelli d'Italia regola i conti con il Pd e passa in rassegna il video choc lanciato da Enrico Letta in cui infanga Fratelli d'Italia in tre lingue. Il messaggio di Letta è fin troppo chiaro: "FdI come Vox in Spagna, vogliono al fine dell'Ue". A nulla sono servite le posizioni europeiste, atlantiste e saldamente ancorate ai valori dell'Occidente che la stessa Meloni ripete come un mantra da anni. Per Letta l'obiettivo è uno solo: abbattere il nemico politico con messaggi in diverse lingue per chiedere aiuto ai poteri forti. M ala Meloni su Facebook ha subito fulminato Letta: "Voglio dire a Enrico Letta che fomentare la stampa estera contro un possibile governo con Fratelli d'Italia, non fa un danno a me, ma fa un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Giorgia Meloni non le manda a dire. Su Facebook la leader di Fratelli d'Italia regola i conti con il Pd e passa in rassegna il video choc lanciato da Enricoin cui infanga Fratelli d'Italia in tre lingue. Il messaggio diè fin troppo chiaro: "FdI come Vox in Spagna, vogliono al fine dell'Ue". A nulla sono servite le posizioni europeiste, atlantiste e saldamente ancorate ai valori dell'Occidente che la stessa Meloni ripete come un mantra da anni. Perl'obiettivo è uno solo: abbattere il nemico politico con messaggi in diverse lingue per chiedere aiuto ai poteri forti. M ala Meloni su Facebook ha subito fulminato: "Voglio dire a Enricoche fomentare la stampa estera contro un possibile governo con Fratelli d'Italia, non fa una me, ma fa un ...

