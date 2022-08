Lerner piange | “Colpo basso alla Segre” La Russa risponde | “Balle | pensa al tuo caro Sofri”

(Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago – Già ad agosto il caldo dàtesta. Figuriamoci se ci si mettono di mezzo pure le elezioni. E così ci tocca assistere al teatrino messo su dsinistra, che vorrebbe vedere la Meloni che bacia lo stemma del Pd. Tutto parte drichiesta (assurda) fatta da Lilianapresidente di Fratelli d’Italia: per dimostrare la tua lontananza dal fascismo, togli la fiamma dal simbolo del partito. Su questo la Meloni ha già risposto, ma prima ancora Ignazio Laaveva ricordatosenatrice a vita la candidatura del marito nelle file del Msi. Apriti cielo: Gad, inviperito come una vecchia zia, è subito corso a redarguire Lacontro La«La ...

ilmattino.it

L'Italiala morte di Mario Fiorentini , il partigiano più decorato d'Italia, una delle voci più ... 'Quando mi paracadutai - racconta in una delle ultime interviste a Gadper il Memoriale ...Parteciperanno la curatrice Melania Mazzucco, il direttore Marino Sinibaldi, Gad, Jonathan ... Intanto papà perde il lavoro e beve, miaddosso con tutto il suo peso, ma quando ha finito so ... Mario Fiorentini morto, il partigiano più decorato d'Italia. Ultimo testimone dell'attentato di via Rasella co