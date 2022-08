L’energia elettrica che può salvare la Tanzania (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago – Anche se la Tanzania è adesso un Paese a medio reddito, la strada per lo sviluppo è molto lunga e questo è evidenziato dal fatto che solo il 40% della popolazione ha accesso alL’energia elettrica. Un dato, quest’ultimo, che rappresenta un freno alla crescita economica perché – ovviamente – senza elettricità le imprese non possono operare e sono impossibilitate a generare ricchezza e occupazione. Il governo di Dodoma però non resto a guardare e si pone come obiettivo quello di elettrificare per il 2035 il 75% del Paese. Per centrale il suo ambizioso obiettivo, sta cercando investitori stranieri che possano aiutare a realizzare questo piano. Energia elettrica, i progetti della Tanzania A tale proposito è degno di nota l’accordo che Tanesco, la società elettrica della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago – Anche se laè adesso un Paese a medio reddito, la strada per lo sviluppo è molto lunga e questo è evidenziato dal fatto che solo il 40% della popolazione ha accesso al. Un dato, quest’ultimo, che rappresenta un freno alla crescita economica perché – ovviamente – senza elettricità le imprese non possono operare e sono impossibilitate a generare ricchezza e occupazione. Il governo di Dodoma però non resto a guardare e si pone come obiettivo quello di elettrificare per il 2035 il 75% del Paese. Per centrale il suo ambizioso obiettivo, sta cercando investitori stranieri che possano aiutare a realizzare questo piano. Energia, i progetti dellaA tale proposito è degno di nota l’accordo che Tanesco, la societàdella ...

