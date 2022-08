Lascia Uomini e Donne per motivi di salute: Maria De Filippi spiazzata! (Di domenica 14 agosto 2022) Una nota personalità di Uomini e Donne è pronta a dire addio al dating show per dei motivi di salute: scopriamo di chi si tratta. Colpo basso per Maria De Filippi che ha dovuto subire un’altra grande perdita per il suo famoso dating show. Infatti uno dei concorrenti ha dovuto Lasciare la trasmissione per dei L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Una nota personalità diè pronta a dire addio al dating show per deidi: scopriamo di chi si tratta. Colpo basso perDeche ha dovuto subire un’altra grande perdita per il suo famoso dating show. Infatti uno dei concorrenti ha dovutore la trasmissione per dei L'articolo proviene da Inews24.it.

azuretxt : jeongeui lascia stare questi uomini ci sono io - wazzaCN : @tursaiwin @Gazzetta_it Guarda tu Uomini e Donne che è il tuo sport, lascia fare. Cammina - NataleBonumore : RT @baffi_francesco: Il 13 agosto 2021 ci lasciava Gino Strada, oggi, a distanza di un anno, ci lascia Piero Angela. Non è un caso, due ant… - 60_cla : RT @baffi_francesco: Il 13 agosto 2021 ci lasciava Gino Strada, oggi, a distanza di un anno, ci lascia Piero Angela. Non è un caso, due ant… - ARGDON62 : RT @baffi_francesco: Il 13 agosto 2021 ci lasciava Gino Strada, oggi, a distanza di un anno, ci lascia Piero Angela. Non è un caso, due ant… -