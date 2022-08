L'artista usa 640 cubi di rubik per disegnare Manè (Di domenica 14 agosto 2022) Da guardare il vero e proprio capolavoro dell'artista \''L A N D O N H A Y S\'' che omaggia Manè con questa gigantografia. Con 640 cubi di rubik disegna ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 14 agosto 2022) Da guardare il vero e proprio capolavoro dell'\''L A N D O N H A Y S\'' che omaggiacon questa gigantografia. Con 640didisegna ...

dfoPPUkVk7aLQMO : RT @RamellaUgo: Tristan Elwell artista contemporaneo USA. - RamellaUgo : Tristan Elwell artista contemporaneo USA. - il_serenissimo : Torna a far parlare di sè Dario Gambarin, lo stravagante artista veronese che usa l’arte per colpire le tematiche s… - Caramella2022 : RT @arson_cole: Team Arson Cole Ci siamo stati informati che Arson Cole si e ritirato per crivere un nuovo romanzo nei prossimi mesi. Non… - brongosalvatore : RT @Frenzgyn: @la_kuzzo @lorenzojova Questi sarebbero i pericolosi mitomani, narcisisti patologici, vittime di ottusi assolutismi ideologic… -