(Di domenica 14 agosto 2022) Andrew Wylie,dellobritannico di origine indiana, ha dato nuovi aggiornamenti sullo stato di salute di, accoltellato venerdì durante un evento pubblico nello stato di New York e da allora ricoverato in ospedale. Domenica Wylie

ilpost : L’agente di Salman Rushdie ha detto che lo scrittore ha iniziato una «lunga strada verso la guarigione» - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Salman Rushdie, l'agente conferma: 'E' sulla via della guarigione' #salmanrushdie #newyork #andrewwylie - MediasetTgcom24 : Salman Rushdie, l'agente conferma: 'E' sulla via della guarigione' #salmanrushdie #newyork #andrewwylie - NotizieTg : Usa, agente Rushdie:'Perderà un occhio' 7.00 Le condizioni di salute di Salman Rushdie,l'autore dei 'Versi Satani… -

Lo scrittoreRushdie, accoltellato due giorni da da un uomo di 24 anni ... Lo ha detto il suo, Andrew Wylie , in una ... ma è stato costretto a vivere sotto scorta dopo che nel 1989'...è attaccato a un respiratore , in questo momento non è in grado di parlare', ha fatto saperedello scrittore, Andrew Wylie, dopo'intervento chirurgico durato diverse ore. Ha ...